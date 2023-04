Domenica 16 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Un dolore che si prolunga quello per la morte del 63enne reatino, Mauro Fabrizi. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma che dovrà essere sottoposta ad esame autoptico.

Nonostante sia apparsa da subito piuttosto chiara la dinamica del tragico sinistro in cui ha perso la vita anche la 47enne estetista di Monterotondo, Lidia Santini, il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’incidente sulla Salaria per sottoporli ad una accurata perizia meccanica e richiesto un ulteriore accertamento per poter avere maggiore certezza sull’intera causalità della dinamica incidentale che, nel pomeriggio dello scorso venerdì, ha portato il Fiat Doblò guidato da Fabrizi in direzione Rieti e il Bmw 320 che procedeva nella direzione opposta, a scontrarsi frontalmente al chilometro 61 della Salaria per Roma.

Ancora in corso di accertamento la ricostruzione del sinistro da parte del personale della polizia stradale della Questura di Rieti che ha effettuato rilievi metrici e fotografici sul punto di impatto. Tra le concause all’origine dell’incidente anche la pioggia battente che aveva reso l’asfalto della Consolare particolarmente viscido e pericoloso. La salma del 63enne reatino, titolare dell’esercizio commerciale “Punto secur antinfortunistica” di via Matteotti a Rieti, non è stata dunque ancora consegnata ai familiari in quanto sottoposta a sequestro per gli accertamenti disposti proprio dalla Procura. Solo quando saranno terminate le operazioni di ispezione cadaverica il magistrato disporrà la consegna della salma ai familiari per lo svolgimento dei funerali. Con ogni probabilità, l’esame autoptico verrà espletato nella mattinata di lunedì.

Non è invece in pericolo di vita Ettore Quirini, il dipendente e amico di Mauro Fabrizi che viaggiava con lui nel pomeriggio di venerdì. Le sue condizioni generali rimangono critiche ma stabili. L’uomo – ricoverato presso il policlinico Gemelli di Roma - nell’impatto ha riportato diverse fratture tra cui al torace e al bacino oltre ad un forte trauma compressivo. Le sue condizioni cliniche generali erano da subito apparse gravi e critiche tanto che – dopo essere stato soccorso e stabilizzato dal personale medico del 118 – si era reso necessario il trasporto d’urgenza in eliambulanza con l’elicottero Pegaso del 118 atterrato direttamente sulla Salaria. Rimangono nel nosocomio romano anche la figlia minorenne della 47enne Lidia Santini, rimasta ferita a seguito dell’impatto e trasportati d’urgenza in codice rosso al Gemelli.

Al dolore della comunità reatina e Sabina per la morte di “Maurone” fa eco il cordoglio di quella eretina di Monterotondo dove l’estetista aveva un centro beauty. Secondo fonti romane, la vittima si era recata nel reatino per andare a prendere la figlia che frequentava l’istituto Alberghiero e che ogni fine settimana tornava a Monterotondo.