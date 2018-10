RIETI - Il trattore e il rimorchio agganciato, con i suoi sei metri di lunghezza occupavano quasi interamente l’intera sede stradale, larga sei metri e venti centimetri. Un ostacolo che non concesse vie di fuga alternative a Marco Curini per evitare l’impatto con il mezzo agricolo.



A illustrare la dinamica dell’incidente, che la mattina del 16 luglio 2015 a Limiti di Greccio costò la vita al motociclista quarantenne, deceduto dopo il ricovero al policlinico Gemelli, è stato ieri l’ingegner Mario Scipione, esperto di infortunistica stradale, che rispondendo per due ore alle domande delle parti ha illustrato in aula i risultati della consulenza tecnica eseguita per conto della procura.



