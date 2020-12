Investimento mortale in via Di Benedetto, nuovi rilievi della Polstrada

RIETI - Ulteriori approfondimenti probatori e ancora rilievi metrici e fotografici in via Liberato Di Benedetto - altezza incrocio via Picerli - nel punto del tragico incidente stradale cui ha perso la vita nei giorni scorsi la 79enne reatina Maria Elena Zago.

Questa mattina gli agenti della polstrada di Rieti sono di nuovo tornati sul luogo del sinistro per effettuare altri rilievi metrici di precisione con l'utilizzo di strumentazioni elettroniche nonchè nuovi scatti fotografici sul luogo della tragedia. Materiale che verrà utilizzato per risalire all'esatta dinamica del sinistro al fine di poter stabilire con esattezza il punto e la velocità cui si verificò l'impatto e altri elementi per la valutazione delle responsabilità penali e amministrative configurabili a carico della conducente dell'Alfa Romeo Mito che ha investito la 79enne. Al momento la donna non risulta indagata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA