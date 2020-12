Rieti, grave incidente nella notte: morta una ragazza di 16 anni

RIETI - Incidente stradale tra Contigliano e Poggio Fidoni, morta una ragazza di 16 anni.

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì tra la frazione reatina di Poggio Fidoni e Contigliano, in località Canera. La ragazza, C.C. le iniziali, viaggiava sull'auto in cui c'erano il padre, alla guida, la madre e un fratello più piccolo. La vettura, un suv Toyota di piccole dimensioni, mentre percorreva la via Tancia, all'altezza dell'incrocio per Monte San Giovanni, è caduta da un ponticello, da un'altezza di circa 6 metri. Da chiarire la dinamica dell'incidente.

Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. La giovane, all'arrivo dei soccorsi, era già deceduta mentre gli altri familiari sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

Ultimo aggiornamento: 08:56

