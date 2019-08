Rieti, auto nel fiume, morta donna

RIETI - Sono in corso operazioni di recupero di una vettura finita nel fiume Velino. Per quanto è stato possibile ricostruire l'auto è finita nelle acque del velino con all'interno una donna, T.C., che sarebbe deceduta per annegamento. Il mezzo, un Maggiolone, è stato visto entrare in acqua lungo la Giorlandina all'altezza dell'elettromeccanica D'Orazi. Lungovelino Olivieri chiuso al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, polizia e carabinieri, anche un'eliambulanza. Ultimo aggiornamento: 10:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA