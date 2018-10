RIETI - L'asfalto reso viscido dalla pioggia probabilmente la causa dell'incidente avvenuto in mattinata lungo la superstrada Rieti-Cittaducale. Un 55enne reatino in un tratto curvilineo ha perso improvvisamente aderenza senza più riuscire a controllare la guida del proprio mezzo, una Fiat Punto, finendo contro il guardrail e poi a bordo carreggiata. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Per la rimozione dell'auto è stato poi necessario l'intervento del carroattrezzi. Illeso il conducente. © RIPRODUZIONE RISERVATA