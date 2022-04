RIETI - Incidente stradale, questa mattina, a Rieti, con ogni probabilità in seguito a un malore.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via dei Flavi, a Rieti, non lontano dal centro commerciale Perseo. Probabilmente in seguito a un malore, si è verificato l'incidente. Sul posto ambulanza del 118, polizia, carabinieri e polizia municipale. Una donna alla guida sarebbe stata colpita da un infarto e l'auto è finita contro un albero.