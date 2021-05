Rieti, incidente sul lavoro: operaio in elisoccorso a Roma. Non è in pericolo di vita

RIETI - Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Poggio Mirteto Scalo nella zona artigianale in località Capacqua. Un operaio di 32 anni di Cantalupo che presta servizio in una fabbrica per la lavorazione della plastica non lontano dal presidio dei vigili del fuoco, è rimasto vittima di un incidente mentre era intento a controllare l'imballaggio di alcune bottiglie di plastica su delle pedane.

Sull'esatta dinamica dell'incidente sarano le indagini dei carabinieri di Poggio Mirteto a fare chiarezza. Da quel poco che è trapelato, il trentaduenne è rimasto gravemente ferito al volto come se fosse stato colpito dal nastro dell'imballatrice, ma è solo una ipotesi circolata a caldo.

Allertati subito i soccorsi il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale Gemelli a Roma in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sul posto anche personale appartenente all'ispettorato del lavoro.

