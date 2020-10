Incidente sul lavoro a Borbona, amputate tre dita a operaio di 18 anni poi trasferito al Gemelli di Roma in eliambulanza

RIETI - Gravissimo incidente sul lavoro a Borbona dove un giovane operaio ha perso tre dita ed è stato soccorso in eliambulanza e successivamente trasportato al policlinico Gemelli di Roma.

Indagano ora i carabinieri su quanto avvenuto questa mattina in un cantiere di scavo a Borbona quando - per cause in corso di accertamento - un operaio di 18 anni è incorso in un incidente che gli ha causato il cesoiamento di tre dita della mano.

Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 che ha subito medicalizzato il ragazzo ma considerata la gravità dell'evento si è poi reso necessario il trasporto con l'elicottero Ares 118 presso il nosocomio romano per essere sottoposto ad intervento chirurgico nella speranza di poter operare il ricongiungimento delle falangi.

