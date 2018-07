RIETI - Grave incidente stradale oggi pomeriggio, poco dopo le 17, lungo la Salaria vecchia tra Montebuono e Torricella in Sabina. Una jeep con alla guida un cinquantenne di origine napoletane ha improvvisamente sbandato, perdendo aderenza sul manto stradale e ribaltandosi così più volte.



Nella jeep, oltre all'uomo, c'erano anche i suoi due figli adolescenti. Uno dei due, di 17 anni, è rimasto gravemente ferito ad un braccio, dove ha subito una profinda lesione, l'altro è praticamete illeso. Il 17enne è stato trasportato in ambulanza all'ospeale de Lellis.



Molto grave è invece il papa. L'uomo ha subito lo schiacciamento del torace e, dopo il primo soccorso ,ha perso conoscenza ed è stato successivamente rianimato e poi elitrasportato in ambulanza al Gemelli di Roma.



Il padre e i due figli erano rimasti incastrati tra le lamiere contorte del mezzo sono stati estratti dai vigili del fuoco di Rieti con arnesi da taglio.

Domenica 15 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA