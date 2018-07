RIETI - Sono usciti fortunatamente illesi i due conducenti che si sono scontrati in prossimità di un incrocio in località Fuori Dazio nel comune di Poggio Mirteto lungo la strada provinciale che conduce a Bocchignano. Una mancata precedenza o una distrazione all'origine del sinistro ma saranno i carabinieri del comando stazione mirtense che hanno effettuato i rilievi ad accertarne le cause. Le due auto sono entrate in collisione in posiziollne laterofrontale. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e vigili del fuoco.

4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



