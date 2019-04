RIETI - Incidente stradale lungo la Sp30b in via della Madonna tra Concerviano e Pratoianni con un veicolo andato a fuoco dopo l'impatto. Una donna alla guida della propria autovettura - probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia - ha perso il controllo del veicolo in un tratto semicurvilineo finendo prima fuori strada e poi contro una massicciata laterale alla sede stradale. In conseguenza dell'impatto, dal mezzo si è sprigionato un incendio dal vano anteriore. La conducente è comunque riuscita a portarsi fuori dall'abitacolo mettendosi al sicuro lontano dalla propria autovettura. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco partiti dal comando provinciale di Rieti che, dopo aver spento le fiamme, ha messo l'auto in sicurezza e una pattuglia dei carabinieri del locale comando stazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA