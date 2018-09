RIETI - Schianto all'alba di questa mattina a Castel Sant'Angelo con un'autovettura il cui conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, non é riuscito ad evitare l'impatto semifrontale con l'elettrodotto dell'alta tensione. A seguito della violenza dello schianto il mezzo ha perso del carburante venendo subito avvolto dalle fiamme. Fortunatamente il conducente é riuscito ad uscire prontamente dall'abitacolo mettendosi in salvo e uscendo praticamente illeso dal sinistro.



Ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale della questura di Rieti la dinamica dell'incidente, probabilmente una distrazione o un colpo di sonno del conducente, un giovane del posto, che percorreva una strada interna nelle vicinanze del cimitero. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale medico del 118. I pompieri hanno presto domato le fiamme mettendo poi l'autoveicolo in condizioni di sicurezza trovandosi, tra l'altro, sul ciglio ripido di una strada.

