RIETI - Una pesante macchina operatrice per il movimento terra si è ribaltata finendo in un fossato in un terreno lungo la strada regionale 578 Salto-Cicolana, poco prima dell'abitato della frazione di Casette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti con una squadra di soccorso ma al momento non si conosce se siano rimaste coinvolte persone o chi si trovava alla guida della ruspa. © RIPRODUZIONE RISERVATA