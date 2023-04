Rieti, incidente a Fonte Cerro: un giovane trasportato in eliambulanza a Roma

RIETI - Sembrava inizialmente un incidente senza gravi conseguenze quello avvenuto nel pomeriggio di Pasquetta a Fonte Cerro lungo la Sp 45 all'altezza del chilometro 16 dove un'auto, una Opel Antara, si è ribaltata con tre giovanissimi a bordo, dopo essere finita contro il fianco di una scarpata.

Per uno dei giovani coinvolti, un 17enne, si è poi reso necessario il trasporto d'urgenza in elisoccorso presso il policlinico Gemelli di Roma. L'incidente è avvenuto in modalità autonoma con il mezzo che si è rovesciato su un fianco dopo una carambola. Per il 17enne si è reso necessario il trasporto con l'elicottero Pegaso a causa del forte trauma cranico subìto dopo l'impatto contro una vetrata del veicolo. Il giovane non è in pericolo di vita.