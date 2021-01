Incidente fra tre auto, una finisce nella boscaglia: uomo ferito

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti oggi sulla strada regionale SR578, all’altezza dell’abitato di Borgorose, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Una di esse, per cause in via di accertamento, è uscita pericolosamente dalla carreggiata finendo in mezzo alla boscaglia. Giunti sul posto congiuntamente con i Vigili del Fuoco di Avezzano, allertati prontamente dalla sala operativa di Rieti, mentre la squadra di soccorso marsicana si è dedicata a tirare fuori la persona rimasta incastrata nella sua autovettura, i Pompieri sabini hanno preparato la manovra per il recupero dell’infortunato con tecniche SAF (Speleo Alino Fluviale).

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato consegnato ai sanitari del 118 per le cure del caso. Successivamente i Vigili del fuoco di Rieti, grazie all’ausilio di una autogrù, hanno riportato sulla sede stradale il mezzo incidentato. Presenti in posto dai primi momenti i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA