Rieti, auto finisce contro un muretto sulla Tancia: un ferito

RIETI - Incidente stradale lungo la Strada provinciale Tancia, in Sabina con un veicolo finito contro una massicciata. Il sinistro si è verificato verso le ore 19.

Ancora in fase di accertamento la dinamica incidentale che ha portato l'automezzo - mentre procedeva in un tratto curvilineo - a schiantarsi violentemente contro un muretto nel tratto stradale tra Castel San Pietro e Salisano. Lievemente ferito il conducente soccorso dal personale medico del 118 giunto sul posto con un'unità mobile di soccorso. Gestita dalle forze dell'ordine intervenute sul posto la viabilità locale per evitare rischi alla viabilità locale nella curva dove si è verificato l'incidente.