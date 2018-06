RIETI - Auto fuori strada a Rivodutri, uomo ferito in modo non grave.



L'incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica. Per cause da accertare, un uomo alla guida di una Smart è uscito di strada in via Santa Susanna. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e 118. Per l'uomo alla guida ferite non gravi.

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:28



