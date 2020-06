Rieti, scontro tra auto e moto: un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Incidente stradale quello che questa mattina a Lisciano - poco dopo le 10 - ha visto coinvolte un'utilitaria e una motocicletta che procedeva in direzione Terminillo. Sull'esatta dinamica incidentale sta ora effettuandoo accertamenti la polizia strdale all'esito dei rilievi metrici e fotografici effettuati sul posto. Il sinistro si è verificato all'altezza della frazione di Lisciano immediatamente dopo il bivio per il paese. Ferito il centauro, un 55enne reatino, che ha riportato ferite e lesioni ed è stato trasportato, cosciente e non in gravi condizioni, presso ospedale San Camillo De Lellis di Rieti a bordo di un'ambulanza del 118. A seguito dell'incidente la strada statale 4 bis Terminillese è stata temporaneamente chiusa al traffico e, terminate le operazioni di soccorso, la viabilità è stata gestita a senso unico alternato per poi riaprire al traffico.