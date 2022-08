Rieti, incidente tra auto e moto: un ferito

RIETI - Incidente stradale tra un'autovettura e una moto. Ferito il conducente del motociclo. Rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri del Norm di Rieti per accertare dinamica e responsabilità del sinistro avvenuto lungo via Salaria per L'Aquila all'altezza del passaggio a livello di piazza Tevere poco dopo le 9.30.

Forse una distrazione o il mancato rispetto della precedenza all'origine del sinistro che ha portato al ferimento del centauro che non è in pericolo di vita in quanto l'impatto sarebbe avvenuto a velocità moderata.