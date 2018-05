RIETI - Reatino coinvolto in un incidente stradale in Umbria.



L'incidente è avvenuto sulla E45, all'altezza di Pantalla, nel Perugino. La vettura, condotta dall'uomo reatino, per cause da accertare, ha sbandato, ribaltandosi e finendo fuori strada. Sul posto, vigili del fuoco e ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale in condizioni non gravi.





Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:24



