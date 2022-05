Lunedì 30 Maggio 2022, 00:10

RIETI - Incidente per il pilota reatino Tiziano Rosati, impegnato ieri nella seconda tappa del Campionato europeo velocità in salita. È accaduto a Pieve Santo Stefano nell’Aretino, alle 12.57. Non ancora chiara la dinamica, Rosati, 36 anni, nella caduta ha riportato un trauma cranico, anche se le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione e potrebbe essere dimesso già in mattinata. Sul posto è stato però necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato Rosati all’ospedale Le Scotte di Siena. Nella stessa gara, poco dopo, è deceduto un pilota 53nne di Pelago. Rosati resta in osservazione e notizie più precise su condizioni e recupero arriveranno nelle prossime ore. Rimane il grande spavento per lui, che era alle prese con il recupero da un infortunio che gli aveva fatto saltare tutta la fase di preparazione al campionato, forse ora definitivamente compromesso.