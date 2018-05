RIETI - Incidente, nella mattinata, per un visitatore che stava percorrendo il Cammino di Francesco all'altezza di Cantalice.



L'uomo è caduto, ferendosi alla gamba. Sul posto sono intervenuti carabinieri e un'ambulanza del 118, che ha trasportato l'uomo, ferito, ma in modo non grave, all'ospedale de Lellis.

Mercoled├Č 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA