Rieti, auto esce di strada e si ribalta

RIETI - Incidente autonomo questa mattina a Borbona, dove un veicolo è uscito fuori strada e si è poi ribaltato. Probabilmente alla causa del sinistro la neve caduta durante la notte che ha improvvisamente reso l’asfalto sdruciolevole.

Il conducente, che transitava lungo la Strada regionale 471, ha perso aderenza per poi ribaltarsi all’altezza del chilometro 42 in prossimità di una falegnameria, poco dopo le 7 del mattino. Sul posto carabinieri, pompieri e personale del 118. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze.