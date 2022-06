RIETI - Incidente stradale lungo la Salaria per L'Aquila poco dopo lo svincolo per Terni e Roma in prossimità del passaggio a livello. Un motociclista è stato sbalzato ed è finito a terra rimanendo ferito. Sul posto personale medico del 118 con un'ambulanza e polizia. Da chiarire la dinamica del sinistro - avvenuto praticamente nello stesso punto della scorsa serata.