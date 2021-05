Rieti, moto contro furgone: centauro in eliambulanza a Roma

RIETI - Incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Montebuono. Una moto condotta da un giovane del posto si è scontrata con un furgone all'altezza della strada Costa Adriana nel punto in cui incrocia con la strada provinciale 54 Maglianese.

Ad avere la peggio nell'impatto il giovane centauro che è caduto rovinosamente a terra. Allertati i soccorsi sul posto gli operatori del 118 hanno disposto dopo le prime cure il trasferimento in ospedale a Roma in elicottero con l'elisoccorso del 118. Il giovane non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Praticamente illeso il conducente del furgone.

Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro bisognerà ora attendere le indagioni dei carabinieri delle stazioni di Collevecchio e Cottanello intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi.

