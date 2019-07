RIETI - Secondo grave incidente in questa giornata, ancora tra un'auto e uno scooter.

Questa volta l'incidente è avvenuto a Rieti, in via Angelo Maria Ricci, nei pressi di un ristorante.

Una persona è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in ospedale.. sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA