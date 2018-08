RIETI - Scontro tra una moto e un camion, ferito in modo non grave un centauro.



L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi tra la Strada regionale 260 e Sommati di Amatrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco reatini del distaccamento di Posta insieme ai Carabinieri della locale stazione per i rilievi e i sanitari del 118. I vigili hanno messo in sicurezza l'area mentre il 118 ha trasportato il ferito, un giovane di Amatrice di 23 anni, in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

Venerdì 10 Agosto 2018



