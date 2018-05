RIETI - Incidente tra una moto e un'auto in via Oreste Di Fazio, a Rieti. Ferito in codice rosso il centauro.



L'incidente è avvenuto poco dopo le 14: da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la moto abbia tamponato una Volkswagen Golf diretta a un'autolavaggio. Il centauro ha riportato traumi ed è stato trasportato all'ospedale. Sul posto, oltre al 118, vigili del fuoco, vigili e vigili del fuoco.





Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:20



