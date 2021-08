Rieti, incidente tra auto e bicicletta: ciclista ferito gravemente in eliambulanza a Roma

Martedì 10 Agosto 2021, 11:44

RIETI - Grave incidente stradale ad Amatrice: ferito un ciclista 30enne finito contro un'autovettura. Al vaglio della polizia la dinamica incidentale che, lungo la Strada.regionale 260 all'altezza del depuratore, ha visto l'impatto tra un veicolo e la bicicletta che proveniva nel senso opposto di marcia. Da chiarire, in particolare, le responsabilità di quanto avvenuto. Sul posto anche due ambulanze e vigili del fuoco.

Le condizioni dello sportivo sono subito apparse gravi tanto da rendere necessario l'intervento di un'eliambulanza per il trasferimento d'urgenza presso il policlinico Gemelli di Roma in codice rosso . L'incidente si è verificato nella giornata di ieri ed oggi secondo quanto appreso le condizioni del 30enne sarebbero in via di progressivo miglioramento. Strada bloccata e disagi per la viabilità durante le operazioni di soccorso.