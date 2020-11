Rieti, colpito da un filo di ferro mentre guida un trattore: uomo in eliambulanza a Roma

RIETI - Incidente questa mattina a Roccantica, un uomo ferito e trasportato in eliambulanza a Roma: grave, ma non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione, O.S., 66 anni, era alla guida di un trattore, al lavoro in un terreno agricolo. Passando tra due piante di ulivo - da quanto emerge in un primo momento - ci sarebbe stato un filo di ferro tra le piante, che ha colpito l'uomo all'altezza della gola. Sono stati allertati subito i soccorsi, con le prime cure per l'emorragia da parte degli operatori del 118. E' stato chiamato una eliambulanza, che ha trasportato l'uomo al policlinico Gemelli di Roma: le sue condizioni sono seirie, ma non corre pericolo di vita.

