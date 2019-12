Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si sono scontrati all'altezza del paese di Poggio Bustone e per uno dei due conducenti, considerati i traumi riportati, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza. Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre, alle porte di Poggio Bustone, fra due residenti del luogo, quando un'auto guidata da una giovane di 38 anni, procedendo lungo un tratto in discesa si è scontrata con un'Ape condotta da un agricoltore pensionato che in quel momento stava attraversando la strada.Ad avere la peggio è stato l'uomo, con l'Ape distrutta dall'impatto e trasportato in codice rosso in eliambulanza, dopo che l'elicottero, una volta allertati i soccorsi, era stato fatto atterrare in una radura nelle vicinanze.La donna è stata invece condotta al De Lellis in stato di choc, ma fortunatamente senza la presenza di ferite esterne.I rilievi sono condotti dai carabinieri del nucleo operativo di Rieti. Ad intervenire sul posto, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco di Rieti.