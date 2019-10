RIETI - Incidente mentre era alla guida di un trattore, un uomo è rimasto ferito a Borghetto di Canneto, frazione di Fara Sabina. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza.



L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Ferito V.S., 77 anni. Da chiarire la dinamica: da una prima, parziale ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo sia rimasto incastrato tra il trattore e il rimorchio. Per una ventina di minuti, medici e infermieri hanno operato per rianimarlo. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto anche i carabinieri di Fara Sabina. Ultimo aggiornamento: 19:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA