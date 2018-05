RIETI - Finisce fuori strada con l'auto poi si ribalta in un campo agricolo a Contigliano.



Ferito lievemente un giovane reatino di 30 anni. L'uomo procedeva in via Cipriani in direzione Rieti a bordo di una Minicooper lungo la bretella che conduce alla superstrada Rieti-Terni. All'altezza dell'incrocio con via Colonnata probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia ha perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla sede stradale per poi capovolgersi. Il giovane è stato poi soccorso.

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:32



