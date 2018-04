RIETI - Incidente tra un'auto e una bicicletta a Rieti: il ciclista ha avuto la peggio e ha riportato ferite, non gravi, ma da codice rosso.



L'incidente è avvenuto in via Chiesa Nuova. Auto e bicicletta si sono urtate. Il ciclista, un uomo di 76 anni, è caduto. Sul posto polizia stradale, polizia municipale e ambulanza del 118 che ha portato il ferito in ospedale.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:25



© RIPRODUZIONE RISERVATA