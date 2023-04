Rieti, incidente in via Oreste Di Fazio, ferito un uomo

Lunedì 3 Aprile 2023, 13:00







RIETI - Incidente stradale verificatosi da poco in via Oreste di Fazio all'altezza della nuova rotatoria. Ancora da accertare la dinamica e se si tratti di un incidente autonomo che ha interessato poi un pedone oppure con il coinvolgimento di altri veicoli. Sul lalto della sede stradale in posizione di sicurezza sono in corso manovre salvavita nei confronti di un uomo. Sul posto personale della polizia di Stato, 118 e vigili del fuoco.