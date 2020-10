Rieti, auto finisce fuori strada e si ribalta, conducente ferito

RIETI - Incidente stradale a Passo Corese nella tarda mattinata di oggi, 17 ottobre: auto finisce fuori strada e si ribalta. Lievemente ferito il conducente. Sinistro all'altezza del chilometro 3,00 di via dell'Arci dove il conducente di un'autovettura in transito ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo per poi finire fuori strada e ribaltarsi. Il conducente ha riportato lievi lesioni ed è riuscito comunque a portarsi fuori dal mezzo.

Sul posto i carabinieri del locale comando stazione, personale medico del 118 e vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto.

