Incidente alle porte di Rieti, un ferito

Ultimo aggiornamento: 21:04

RIETI - Incidente stradale alle porte di Rieti lungo la Strada regionale 578 Salto-cicolana all'altezza della discarica di Casapenta, poco prima dell'abitato della frazione di Casette. Forse l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente caduta nel pomeriggio la causa del sinistro che ha visto il conducente di un'autovettura perdere improvvisamente il controllo della guida per poi uscire dalla sede stradale con il mezzo che ha terminato la sua corsa dopo essersi capovolto.Al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi di rito l'esatta dinamica incidentale e soprattutto l'analisi delle cause del sinistro. Al momento risulterebbe una persona rimasta ferita. Problemi e disagi alla viabilità nell'immediatezza del sinistro anche a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per il coordinamento del traffico veicolare insieme ai pompieri e al personale sanitario del 118.