Rieti, scontro auto-camion, un ferito

RIETI - Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 a Cantalupo in Sabina tra un'autovettura e un camion. Lo scontro è avvenuto in via Tulliano per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione sabina. Nell'impatto tra i due mezzi è rimasto lievemente ferito il conducente dell'auto senza però riportare gravi conseguenze.



Sul posto è intervenuto un'unità mobile del 118 e il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto per la messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti nel sinistro. Momentanei disagi si sono registrati per la viabilità della locale circolazione durante il tempo necessario alle operazioni si soccorso e rimozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA