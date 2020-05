RIETI - Incidente per un motociclista Enduro, intervento dell’elisoccorso, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 16 maggio, nell’area del monte Macera della Morte, vicino Pizzo di Sevo, nell’Amatriciano. Sul posto sono intervenuti il 118 con un'ambulanza, il Soccorso alpino da Rieti e i vigili del fuoco da Amatrice, oltre ai carabinieri. Dopo i primi soccorsi, è stata chiamata l’eliambulanza Pegaso, che ha trasferito l’uomo a Roma, in condizioni fortunatamente non gravi.

