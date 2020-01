RIETI - E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale che questa mattina, 17 gennaio, è accaduto in zona Madonna della Luce, nel comune di Labro. I Vigili del Fuoco di Rieti hanno subito liberato dalle lamiere l’unica persona presente all’interno dell’auto per poi consegnarla ai sanitari del 118 per le cure del caso. Presenti dai primi momenti anche i Carabinieri della locale stazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA