RIETI - L'asfalto reso viscido e sdrucciolevole dalla pioggia la probabile causa del sinistro che si è verificato questa mattina lungo la strada per Micigliano. Un'autovettura con a bordo una coppia di anziani residenti a Micigliano si è capovolta finendo poi fuori strada. Ancora da accertare le cause del sinistro sulle quali stanno indagando i carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato i rilievi di rito.Il mezzo - dopo che il conducente ha perso il controllo della guida - si è capovolto più volte prima di arrestarsi tra la vegetazione a bordo. Uno degli occupanti è rimasto gravemente ferito a causa dei traumi riportati e del parziale schiacciamento dell'abitacolo e si sta valutando in questo momento il quadro clinico per un eventuale trasferimento in eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma.Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Posta e un equipaggio giunto da Rieti con un autogru per la rimozione del veicolo incidentato.