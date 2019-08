Ultimo aggiornamento: 12:24

RIETI - Incidente lungo la Salaria per L'Aquila, all'altezza della banca Intesa San Paolo. Un anziano è stato investito mentre attraversava sulle strisce la sede stradale da un'autovettura che sopraggiungeva in quel momento. L'uomo è rimasto riverso a terra ferito le sue condizioni tuttavia non sembrerebbero essere gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato presso l'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.Un incidente che sollevato immediatamente non poche polemiche tra i residenti della zona che chiedono a gran voce l'installazione di un autovelox a causa del continuo sfrecciare di veicoli e, soprattutto motocicli, a velocità spesso molto sostenuta in particolare nel tratto Villa Reatina-Porta D'Arci. Anche se - secondo alcune testimonianze - nel caso odierno l'autovettura che ha investito l'anziano pare non procedesse a velocità elevata.