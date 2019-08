RIETI - Momenti di paura lungo la Superstrada Rieti-Cittaducale. Il conducente di una vettura, una Golf di colore grigio, ha improvvisamente perso il controllo del proprio veicolo finendo da una parte all'altra della corsia contro il guardrail.



L'uomo, un giovane reatino che procedeva in direzione Cittaducale, è uscito praticamente illeso dall'impatto riportando solo lievi ferite ed escoriazioni. A lanciare l'allarme alcuni persone che transitavano in auto in quel momento. Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto nell'incidente.



Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, vigili del fuoco e carabinieri. Ancora da accertare l'esatta dinamica del sinistro. A seguito dell'incidente si sono registrati lievi rallentamenti lungo la superstrada Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA