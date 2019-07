Rieti, scontro auto-scooter, un ferito

RIETI - Incidente stradale stamattina, sabato 13 luglio, alle 7.40 in viale Matteucci incrocio via degli Elci tra uno scooter e un'autovettura, una Citroen C3. Ferito e trasportato in ambulanza presso l'ospedale San Camillo De Lellis il centauro - il 40enne reatino F.M. - che non ha portato gravi conseguenze dall'impatto.



Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro causato probabilmente dalla svolta dell'autoveicolo all'incrocio che poi si è scontrato con lo scooter che in quel momento sopraggiungeva lungo viale Matteucci.



Sul posto un equipaggio del 118, vigili del fuoco e una pattuglia di vigili urbani che hanno effettuato i rilievi fotografici e metrici. Traffico rallentato fino alla rimozione dei due veicoli incidentati. © RIPRODUZIONE RISERVATA