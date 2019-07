Rieti, scontro auto-moto: centauro ferito

Ultimo aggiornamento: 12:58

RIETI - Violento impatto tra auto e moto lungo la Terminillese intorno alle 11.30 poco prima dell'abitato di Vazia. Una moto Bmw che procedeva in direzione Lisciano si è scontrata con una Peugeot che procedeva nel senso opposto di marcia verso Rieti. Il centauro era presumibilmente in fase di sorpasso quando ha impattato contro l'autoveicolo che ascoltava in una traversa laterale della Terminillese.Lo scontro è stato semifrontale e il motociclista è stato sbalzato a terra ed è rimasto cosciente anche se ferito e trasportato in ambulanza.all'ospedale San Camillo de Lellis, mentre il proprio mezzo è finito in un terreno agricolo. Sul posto il personale medico del 118 e la polizia stradale che ha effettuato i rilievi di rito per risalire all'esatto dinamica del sinistro.Strada chiusa per circa un'ora e traffico deviato in via Donatori di Sangue fino alla riapertura del tratto stradale al traffico.