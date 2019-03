Rieti, incidente a Campoloniano, due feriti

RIETI - Intorno alle 19 si è verificato un incidente stradale in via Renzo De Felice nel quartiere di Campoloniano. Sul Posto si stanno portando i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti e un equipaggio medico sanitario del 118. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro ma a quanto appreso ci sono dei feriti e una persona avrebbe riportato serie conseguenze a seguito del violento scontro tra due autovetture. La strada al momento è chiusa e interdetta al traffico veicolare.

