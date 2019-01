Rieti, incidente stradale, uomo ferito

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un incidente stradale e una vettura in fiamme nella notte. Lungo la via Salaria, nel territorio del Comune di Amatrice all'altezza di Torrita, un uomo alla guida di un furgone è uscito fuori strada rimanendo ferito. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, causato, con probabilità, dall'asfalto ghiacciato. In un tratto curvilineo il furgone che trasportava riviste e quotidiani è finito fuori strada impattando con violenza contro la scarpata laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Posta, la polizia stradale che ha effettuato i rilievi e un equipaggio medico-sanitario del 118 che ha trasportato l'uomo in ospedale avendo riportato ferite e traumi.A Grotti di Cittaducale invece qualche attimo di tensione per una Fiat Panda andata a fuoco mentre era in sosta sotto una privata abitazione. L'allarme, lanciato tempestivamente, ha permesso un rapido intervento da parte dei soccorritori antincendio che hanno estinto il rogo mettendo in sicurezza il mezzo scongiurando così che le fiamme potessero interessare l'adiacente abitazione.