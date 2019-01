© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente durante la notte nella Piana Reatina. E’ rimasto ferito un giovane straniero alla guida di un furgone per prodotti caseari. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Forse un guasto meccanico o una fatale distrazione per l’autista del mezzo di trasporto che – in via Torrente – ha perso improvvisamente il controllo della guida andando fuori strada. Il furgone è così finito in un fossato adiacente la sede stradale per poi ribaltarsi su un fianco. Lo straniero è stato violentemente sbalzato all’interno dell’abitacolo e, in un primo momento, è rimasto in stato di incoscienza. Immediati i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e personale medico del 118 che, non senza difficoltà, hanno estratto il giovane verticalmente dallo sportello laterale. Una volta stabilizzato è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale De Lellis di Rieti.