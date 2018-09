Rieti, schianto nella notte, giovane ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Violento schianto nel cuore della notte lungo la Salaria per Roma all'altezza del km 53,400 nei pressi del bivio per Poggio Nativo. Due Suv che procedevano in direzioni opposte di marcia sono entrati in rotta di collisione latero-frontale finendo poi entrambi ai lati della carreggiata, uno contro il guardrail, l'altro sul canale di scolo.Nello scontro è rimasto ferito un giovane di Poggio Nativo che viaggiava in compagnia di un amico, mentre l'altro conducente è uscito illeso dallo scontro ma anche lui è stato soccorso e trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza.Sul posto, oltre al personale medico-sanitario del 118 anche i carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato i rilievi e una squadra di vigili del fuoco. Da chiarire la dinamica dell'incidente anche se sembrerebbe probabile che a causare lo scontro sia stato un'invasione di corsia.